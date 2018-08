Il Torino sta per piazzare uno dei suoi esuberi in attacco. Niang può lasciare i granata: è vicino l’accordo con il Rennes

«Non vogliamo tenere gli scontenti» ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo. Il numero uno granata ha parlato del futuro di Adem Ljajic nelle scorse ore ma, almeno per il momento, il serbo non sembra intenzionato a partire e lo ha detto chiaramente ai tifosi. La volontà del giocatore ex Inter è quella di rimanere al Toro ma non dipenderà solo da lui. Intanto il Toro sta per piazzare uno dei suoi esuberi in attacco: nelle prossime ore dovrebbe sbloccarsi la trattativa con il Rennes per il passaggio di M’Baye Niang ai francesi. Il mercato francese chiuderà i battenti nella giornata di domani quindi c’è ancora tempo per perfezionare l’intesa ma l’accordo è stato ormai raggiunto e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità.

Il Rennes è pronto a completare l’affare che vedrà Niang svestire la maglia del Torino e indossare quella del club francese. Operazione in dirittura d’arrivo: prestito con diritto di riscatto la formula scelta dalle due società. Il senegalese aveva espresso il desiderio di tornare a giocare nel massimo campionato francese (lo aveva fatto capire durante il Mondiale e lo ha ribadito alla società a fine luglio, il giocatore voleva la Francia per stare più vicino alla famiglia che vive a Marsiglia e per stare più vicino alla figlia nata ad aprile) e sarà accontentato. Il Rennes sembrava essere l’unica opzione realmente percorribile perché il Nizza e il Marsiglia non hanno mai fatto sul serio e il Bordeaux non è mai andato oltre il prestito secco. Dopo l’accordo raggiunto tra il giocatore e il club francese, è arrivato anche quello tra i due club. M’Baye Niang si prepara a salutare il Torino: nelle prossime ore è prevista la partenza del giocatore, direzione Rennes.