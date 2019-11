Nicchi: «Far parlare gli arbitri? Se clima è sereno. Ancelotti…»

Il presidente dell’AIA Nicchi ha parlato a margine dell’incontro tra arbitri e club di Serie A per chiarire alcuni aspetti

Il presidente dell’AIA Marcello Nicchi è intervenuto a margine dell’incontro tra arbitri e club di Serie A: «Se il clima è sereno e tranquillo, possiamo far parlare gli arbitri. Lavoriamo perché il calcio prosegua su questo trend, sbagliando il meno possibile».

«Napoli-Atalanta? Non devo ribadire ciò che ha già spiegato Rizzoli, non ci siamo sottratti al dialogo. Ancelotti dice che il Var condiziona? Chi ha esperienze e conoscenze da portare agli organi direttivi internazionali lo faccia, siamo qui per raccogliere idee e proposte», ha concluso Nicchi.