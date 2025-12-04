Nico Gonzalez Juventus, l’argentino ritornerà in bianconero al termine della stagione? Molto dipenderà da questa cosa

Nico Gonzalez Juventus, l’Atletico Madrid non ha ancora raggiunto i parametri per il riscatto. La decisione finale spetterà direttamente ai Colchoneros

Il futuro di Nico Gonzalez è diventato uno dei dossier più delicati della stagione bianconera. Mentre la squadra continua la sua corsa in Serie A e prepara le strategie per il mercato di gennaio, dalla Spagna arrivano aggiornamenti che potrebbero incidere in modo decisivo sul bilancio del club. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atlético Madrid, non ha ancora la certezza di rimanere sotto la guida di Diego Simeone. Il motivo è legato alla clausola che regola il suo riscatto, fissato a 34 milioni di euro e vincolato a parametri molto specifici.

La clausola: 21 presenze reali, non simboliche

Il contratto stipulato tra Juventus e Atlético è chiaro: il riscatto diventa obbligatorio solo se Nico Gonzalez Juventus raggiunge almeno 21 presenze in Liga. Tuttavia, il conteggio è valido esclusivamente se ogni presenza prevede almeno 45 minuti giocati. Una formula studiata per evitare minuti “simbolici” negli spezzoni finali e che impone al giocatore di essere elemento centrale nelle rotazioni di Simeone, titolare o subentrante con largo anticipo.

La situazione attuale: 9 presenze valide, ne servono 12

Finora Nico Gonzalez Juventus ha collezionato 9 presenze utili, superando il limite dei 45 minuti in ciascuna. Un progresso importante, ma lontano dai 21 gettoni necessari per l’attivazione automatica del riscatto. Ne mancano 12, un numero raggiungibile ma non scontato, soprattutto considerando l’ampia concorrenza presente nel reparto offensivo dell’Atlético Madrid. Le scelte tecniche, la condizione fisica e le rotazioni saranno determinanti nei prossimi mesi.

Perché la Juventus tifa Nico

La dirigenza bianconera osserva con grande attenzione gli sviluppi, perché per il club l’operazione rappresenta molto più di un semplice trasferimento. Incassare i 34 milioni del riscatto significherebbe dare ossigeno al bilancio e costruire una base economica solida per il progetto sportivo 2026. Per questo, ogni minuto disputato da Nico Gonzalez con la maglia rojiblanca avvicina la Juventus a un introito fondamentale per programmare il futuro.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Un affare che pesa sul futuro del club

La gestione del talento argentino si intreccia quindi con le ambizioni della dirigenza bianconera: liberare risorse, rinforzare la rosa e mantenere equilibrio finanziario. Il rendimento del giocatore sarà osservato partita dopo partita, perché il suo minutaggio inciderà direttamente sulle strategie di mercato della Juventus.

In un momento in cui ogni scelta è calibrata al millimetro, il caso Nico Gonzalez Juventus diventa una delle questioni più strategiche dell’intero panorama bianconero.