Nicola: «Giochiamo a calcio per salvarci» – VIDEO

Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli a Marassi. Le sue parole.

«Sono ampiamente soddisfatto, certo girano le scatole per come abbiamo preso il gol perché meritavamo il pareggio contro la squadra più in forma e con qualità assolute. Dopo un periodo di ambientamento, abbiamo fatto una prova da Genoa, con un baricentro alto, sviluppando gioco. Siamo straconvinti di poter far bene, di raggiungere l’obiettivo e dico sempre che 1 avanti o 2 dietro conta poco, ora abbiamo partite in cui ci giochiamo l’obiettivo e con prove come stasera… mi sono divertito, inizio a vedere il calcio che voglio proporre»