Nicola: “Il calcio è dei tifosi” – VIDEO

Davide Nicola, tecnico del Genoa, è intervenuto al termine del match perso contro la Juventus. Ecco le sue parole

«Io non riesco a concepire il nostro lavoro senza passione. La squadra ha delle qualità per salvarsi, il risultato non puoi controllarlo personalmente. Ci sono degli imprevisti che non puoi controllare. Noi dobbiamo distaccarci serenamente, stiamo crescendo. La gestione dei cartellini? Non mi dedico a cose che non posso controllare: penso a me stesso. Il pubblico è fondamentale, ma le condizioni sono queste: il calcio è dei tifosi, io godo e mi esalto quando ho la mia gente vicino».