Nicola prima di Lecce Cremonese: «Di Francesco un tecnico che stimo, siamo convinti di una cosa»

L’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il Lecce

Tra le partite di oggi c’è Lecce Cremonese. Intervento nel corso del prepartita, il tecnico dei grigiorossi, Davide Nicola, ha presentato così la sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

OBIETTIVO SALVEZZA – «Noi ci parliamo costantemente, anche prima delle partite per focalizzare i punti fondamentali. Stiamo lavorando per il nostro obiettivo. Sono 32 anni che questa società non ha la possibilità di fare due campionati consecutivi. Siamo convinti e lotteremo fino alla fine».

DI FRANCESCO – «Lui ha avuto anche esperienze con obiettivi superiori, ha visto cosa vuol dire allenare squadre con altri obiettivi. E’ un tecnico che stimo per come si pone e idee di gioco».