Nicolas Gonzales, attaccante classe ’98 dell’Argentinos Juniors, era stato visionato da Inter e Cagliari ma lo Stoccarda si è fatto avanti con maggiore forza

Nicolas Gonzales, attaccante dell’Argentinos Juniors, è entrato nel mirino di Inter e Cagliari. I due club avevano l’intenzione di lavorare in tandem per acquistare il cartellino del talento classe ’98 ma i loro propositi potrebbero non bastare per portalo in Italia. Stando a quanto riporta SkySport, Gonzales è diventato un obiettivo dello Stoccarda che al contrario dei nerazzurri e dei sardi, avrebbe già avanzato un’offerta al club argentino per accaparrarselo. L’inter può consolarsi con il fatto che il suo capitano, Mauro Icardi, sembra avere tutte le intenzioni di rimanere a Milano nonostante le voci sul suo possibile addio. Il bomber argentino non solo si prepara a firmare il rinnovo di contratto ma ha anche accolto i nuovi acquisti con entusiasmo.