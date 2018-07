Inter, il capitano Icardi pensa al rinnovo e accoglie i nuovi acquisti

Il capitano dell’Inter, Mauro Icardi, in trattativa con la società per il rinnovo del contratto, ha accolto i nuovi acquisti.

L’Inter oltre alla campagna acquisti è impegnata in un’altra trattativa bollente: quella per il rinnovo di Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro, difatti, ha chiesto un ritocco dell’ingaggio, attualmente di 5,5 milioni a stagione, sino 8 milioni ed è in attesa di trattare con la società, la quale vuole chiudere in fretta a causa della clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Icardi, difatti, è stato accostato a molte squadre che potrebbero strapparlo all’Inter versando la cifra della clausola. Le indiscrezioni di mercato, però, indicano un Icardi intenzionato a rimanere a Milano e ieri il capitano nerazzurro ha dato prova del suo legame alla maglia. Il numero 9 dell’Inter ha, difatti, chiamato personalmente i nuovi acquisti dell’Inter: Nainggolan, De Vrij, Politano e Asamoah e ha accolto personalmente in aeroporto il centravanti Lautaro Martinez, sbarcato ieri a Milano.