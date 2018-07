Icardi, altri 11 giorni per la clausola. L’Inter ha paura e pensa al rinnovo

L’Inter ha ancora paura di perdere Mauro Icardi. La clausola scadrà il 15 luglio. I nerazzurri pensano ancora al rinnovo

L’Inter ha un chiodo fisso: il rinnovo di Mauro Icardi. Il centravanti argentino è tornato in vacanza per la terza volta e attende una chiamata dall’Inter per trattare il rinnovo del contratto. La clausola da 110 milioni è valida e mancano undici giorni alla scadenza fissata per il 15 luglio: dopo quella data, anche un club straniero dovrà bussare alle porte dell’Inter per trattare l’acquisto di Maurito.

I nerazzurri però non vogliono perderlo e pensano al rinnovo del contratto, come ha rivelato lo stesso ad Antonello. In agenda è previsto un incontro tra le parti ma al momento c’è ancora distanza tra le parti. Le prime schermaglie ci sono già state: Maurito chiede 8 milioni di euro a stagione, l’Inter è pronta ad aumentare l’attuale ingaggio da 5,5, passando a uno stipendio a 6,5 milioni. L’incontro servirà a sbloccare la situazione. A riferirlo è Il Corriere dello Sport.