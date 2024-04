Bologna Udinese: segna sempre lui. L’incredibile coincidenza del centrocampista argentino

Bologna Udinese, Payero autore del primo gol della partita, finita 1-1: è la seconda rete per l’argentino, sempre contro i rossoblù

Martin Payero è andato in gol oggi in Bologna-Udinese. Una rete importante, che ha permesso ai friulani di andare al riposo in vantaggio ed ha pesato molto nell’1-1 finale. La cosa curiosa è che l’argentino aveva finora realizzato una sola rete in Serie A. Un evento capitato all’andata e anche in quel caso la vittima era stata il Bologna, travolto 3-0 in Friuli.

In entrambi i casi Payero è stato bravo a capire lo sviluppo dell’azione e a trasformare una respinta avversaria in un gol. In casa, con una gran botta al volo. Oggi anticipando tutti su una conclusione di Samardzic deviata.