Lazio, il futuro di Luis Alberto è un rebus: Lotito fa muro

Lazio, continua il braccio di ferro tra Luis Alberto e Claudio Lotito per il futuro del centrocampista spagnolo: le ultime

Continua la grana Luis Alberto in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero, oggi pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti a Formello, lo spagnolo avrà un confronto con Tudor per capire se potrà tornare arruolabile per la sfida di domenica contro l’Inter.

Tuttavia il futuro resta un rebus: molti in società credono che il comportamento del Mago sia legato ad una precisa strategia che prevedrebbe l’addio a zero e lo sbarco in Qatar. Tuttavia su questo fronte Lotito non ci sente: per il via libera serve una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, considerando anche il 20% della rivendita da destinare al Liverpool.

