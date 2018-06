Bruno Peres ha deciso di rinunciare al Torino per tornare in Brasile. La Roma lo vuole accontentare mentre i granata cercano un altro laterale difensivo

Bruno Peres al momento è un corpo estraneo all’interno della rosa della Roma. Il brasiliano sembrava quindi destinato a trasferirsi al Torino ma le cose nelle ultime ore sono radicalmente cambiate. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il ds giallorosso Monchi avrebbe aperto altri canali di trattativa legati al cartellino del terzino carioca. Il no di Bruno Peres al Torino nasce dalla volontà della moglie che vorrebbe lasciare definitivamente l’Italia per tornare in Brasile. Il giocatore aveva già trovato l’accordo con il Torino (1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus) così come la Roma (prestito con diritto di riscatto obbligatorio alla 25esima presenza) ma la decisione è stata ormai presa. Il club di proprietà di James Pallotta ha quindi iniziato a trattare con Flamengo, San Paolo e Santos mentre il ds granata Gianluca Petrachi valuta le alternative. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile rinnovo per Cristian Molinaro.