Bruno Peres, nuovo dietrofront: no al Toro, vuole il Brasile

Il Torino attendeva il ritorno di Bruno Peres. Il giocatore della Roma avrebbe rifiutato la proposta granata: vuole il Brasile

Ancora un colpo di scena nella vicenda Bruno Peres. Il terzino destro della Roma era pronto al ritorno a Torino ma l’affare sembra essere naufragato. Secondo Il Tempo, il terzino destro giallorosso era pronto a dire di sì al Toro dopo aver chiesto uno sforzo al presidente Cairo e sembrava aver accettato l’ingaggio da 1,5 milioni più 300mila euro di bonus dopo qualche titubanza iniziale. Il giocatore però, a sorpresa, sarebbe pronto al clamoroso dietrofront.

Peres doveva vestire nuovamente la maglia granata per un affare da circa 8 milioni di euro (un milione per il prestito più un obbligo di riscatto alla 25esima presenza da 7 milioni) ma il suo futuro potrebbe essere in Brasile. Il giocatore pare intenzionato a dire di no alla sua ex squadra per tornare in Patria. Bruno ha la saudade e vuole tornare in Brasile: si va verso a un clamoroso rifiuto al Torino, sperando di ricevere presto una chiamata dal Brasile. Bruno Peres dunque è pronto a dire di no al Toro. Si profila un ritorno al Brasile, non al Torino, per il terzino destro brasiliano in uscita dalla Roma.