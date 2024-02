Nigeria Sudafrica: orario, dove vederla e probabili formazioni

Nigeria Sudafrica oggi in campo la semifinale della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questo pomeriggio alle ore 18 in campo uno la prima semifinale della Coppa d’Africa. La Nigeria di José Peseiro sfiderà il Sud Africa di Hugo Broos. La nazionale nigeriana arriva a questa partita dopo le eliminazioni di Camerun e Angola nei precedenti turni. Dall’altra parta i Bafana Bafana arrivano alla gara dopo la vittoria netta contro il Marocco agli ottavi e la vittoria con Capo Verde ai rigori ai quarti, con Ronwen Williams grande protagonista con 4 penalty parati. Andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni delle due nazionali e soprattutto dove sarà possibile seguire il match.

Le probabili formazioni

NIGERIA (3-4-3): Nwabali; Ajayi, Troost-Ekong, Bassey; Aina, Onyeka, Iwobi, Sanusi; Simon, Osimhen, Lookman.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Tau; Makgopa.

Nigeria Sudafrica: orario e dove vederla

Semifinale della Coppa d’Africa e questo pomeriggio scenderanno in campo Nigeria e Sudafrica. La sfida si giocherà al Peace Stadium of Bouaké con calcio d’inizio alle ore 18 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.