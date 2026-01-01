Nkunku Milan, il Fenerbahce continua il suo pressing: i rossoneri, però, non cambiano idea sul francese. La posizione del club di via Aldo Rossi

Nkunku Milan, il Fenerbahce pronto ad arrivare fino a 25 milioni di euro. I rossoneri ne chiedono 10 in più per chiudere l’affare

Il mese di gennaio 2026 segna una fase particolarmente intensa per il mercato rossonero e la voce Nkunku è diventata una delle più discusse sull’asse Milano-Istanbul. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yago Sabuncuoğlu, il Fenerbahçe avrebbe deciso di rompere gli indugi avviando contatti ufficiali con il Milan per Christopher Nkunku. La trattativa è reale, ma al momento resta una distanza significativa tra domanda e offerta che rende il negoziato tutt’altro che semplice.

Il club turco ha messo sul tavolo una proposta economica importante, cercando però di giocare su più fronti per abbassare le richieste rossonere. L’offerta del Fenerbahçe, formulata direttamente dal direttore sportivo su mandato della proprietà, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra rilevante, ma che in via Aldo Rossi viene considerata insufficiente per privarsi di un giocatore arrivato soltanto pochi mesi fa e reduce da segnali incoraggianti sul campo.

La posizione del Milan è chiara: per la dirigenza rossonera, la valutazione di Nkunku non può scendere sotto i 35 milioni di euro. Dopo i due gol messi a segno contro il Verona, l’attaccante francese ha ritrovato fiducia e centralità nel progetto tecnico, elementi che rafforzano la linea del club. L’obiettivo del Milan è recuperare quasi integralmente l’investimento effettuato in estate, pari a 37 milioni di euro, evitando una minusvalenza che sarebbe difficile da giustificare a livello economico e strategico. In questo senso, la trattativa Nkunku viene gestita con grande prudenza.

Un ruolo chiave nell’operazione lo sta giocando Domenico Tedesco, allenatore del Fenerbahçe. È stato proprio il tecnico a indicare Nkunku come il rinforzo ideale per alzare il livello della squadra e compiere il definitivo salto di qualità. Il legame tra i due nasce dall’esperienza comune al Lipsia, dove Nkunku ha vissuto la stagione migliore della sua carriera, mettendo a referto numeri straordinari: 27 gol e 14 assist in un solo anno. Tedesco avrebbe già parlato direttamente con il giocatore, assicurandogli un ruolo centrale nel progetto tecnico di Istanbul.

La trattativa procede a oltranza e il Fenerbahçe sta valutando soluzioni alternative per colmare il gap economico. Sul tavolo potrebbero finire bonus legati a presenze e risultati, oppure una clausola sulla futura rivendita del giocatore. Il Milan, dal canto suo, resta fermo sulle proprie richieste, consapevole del valore tecnico e di mercato del francese.

In conclusione, il dossier Nkunku Milan è destinato a rimanere caldo nelle prossime settimane. Molto dipenderà dalla capacità dei turchi di avvicinarsi alle richieste rossonere e dalla volontà del giocatore, diviso tra la possibilità di rilanciarsi da protagonista e la fiducia ritrovata a Milano.