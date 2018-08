L’Ifab potrebbe consentire agli allenatori di chiedere direttamente il supporto del VAR in Champions League

La prossima stagione di Champions League potrebbe essere davvero all’insegna della tecnologia. Il 27 settembre a Montecarlo la Ifab, associazione che decide le regole del calcio, valuterà la proposta di utilizzare il VAR dai quarti di finale in poi ma secondo quanto rivela il Times le novità non finirebbero qui. A partire da questa edizione gli allenatori potrebbero avere la possibilità di chiedere direttamente l’intervento della moviola in campo. La richiesta sarà consentita una sola volta per tempo di gioco. Il nuovo regolamento potrebbe poi essere esteso anche ai principali campionati europei.

Il presidente del UEFA Ceferin non è mai stato particolarmente favorevole all’utilizzo del VAR ma gli ottimi risultati ottenuti durante il Mondiale di Russia 2018 non possono che portare ad un’adozione di questa tecnologia per tutte le competizioni calcistiche. Non è infatti un caso che anche Liga e Bundesliga abbiano avviato la sperimentazione del Video Assistant Referee. La decisione dell’Ifab sulla chiamata diretta del VAR da parte degli allenatori potrebbe quindi arrivare alle fine di settembre e sono in molti a sostenere l’introduzione di questa nuova regola a partire dal presidente della Fifa Infantino e dal numero uno della commissione arbitri Uefa Rosetti.