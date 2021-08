Numeri maglia Sampdoria: la decisione su Damsgaard. Le ultime

La Sampdoria ha ufficialmente annunciato i numeri di maglia dei giocatori per la stagione di Serie A 2020/21

L’attesa per l’inizio di campionato di Serie A è quasi finita. La Sampdoria giocherà in casa contro il Milan, partita in programma lunedì 23 settembre alle ore 20.45 tra le mura del Ferraris.

Tramite il proprio profilo Twitter, la Sampdoria ha ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori blucerchiati: «Ecco le maglie dei blucerchiati per la nuova stagione!». Damsgaard conserva la numero 38 nonostante le ultime indiscrezione riportassero di un possibile numero 10 sulla schiena.

🔢 | NUMBERS Ecco le maglie dei blucerchiati per la nuova stagione! pic.twitter.com/sVERolvETG — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 14, 2021

