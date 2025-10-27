Nuovo allenatore Juve, ormai è deciso! Tanti nomi, ma c'è una lista precisa. Chi sarà il favorito? Le ultime - Calcio News 24

Nuovo allenatore Juve: il toto-panchina prende quota dopo l’esonero di Tudor. La situazione

La Juventus ha ufficialmente deciso di voltare pagina: Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero. La decisione è arrivata dopo una pesante crisi di risultati, culminata in otto partite consecutive senza vittorie. Nel frattempo, la squadra è stata affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, ma l’attenzione dei tifosi e dei media si concentra già sulla caccia al nuovo allenatore Juve, destinato a guidare la squadra nella seconda parte della stagione.

Secondo quanto riportato dai bookmaker e analizzato da Tuttosport, la corsa alla panchina sembra concentrarsi su tre principali candidati. Il favorito è Luciano Spalletti, allenatore toscano classe 1959, campione d’Italia con il Napoli e reduce dall’esperienza da CT della Nazionale italiana. La sua quotazione è di 2.50, confermandolo come la scelta più plausibile per la dirigenza bianconera, grazie all’esperienza e alla capacità di gestire squadre di alto livello.

Dietro Spalletti c’è Roberto Mancini, altro ex CT della Nazionale, classe 1964 e campione d’Europa nel 2021. Mancini non guida un club da diversi anni, ma la sua esperienza internazionale lo rende un candidato concreto per diventare il nuovo allenatore Juve. Le quote lo posizionano come principale antagonista di Spalletti nella corsa alla panchina.

La terza opzione porta a Raffaele Palladino, allenatore emergente classe 1984, ex prodotto del vivaio juventino e reduce da esperienze positive con Monza e Fiorentina. La sua candidatura è favorita dalla disponibilità immediata, considerando che la Juventus ha ancora sotto contratto Tudor e il suo predecessore Thiago Motta fino al 2027. Palladino è quotato a 4.50 e rappresenta un profilo giovane, ambizioso e vicino al mondo bianconero.

Più staccate restano le ipotesi suggestive: un ritorno di Thiago Motta paga 8 volte la posta, mentre nomi come Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero sono quotati a 15. L’ipotesi Xavi arriva addirittura a 25, mentre soluzioni interne come Bonucci o Fabio Cannavaro sono considerate opzioni romantiche, entrambe a quota 50.

La caccia al nuovo allenatore Juve è quindi ufficialmente aperta. La dirigenza dovrà valutare esperienza, compatibilità con la rosa e visione a lungo termine, mentre i bookmaker continuano a fornire un termometro dei favoriti. Tra profili esperti, giovani promesse e suggestioni clamorose, la scelta definitiva determinerà il futuro immediato della Vecchia Signora, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e tornare competitiva ai massimi livelli.

