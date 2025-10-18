Nuovo allenatore Sampdoria, ecco chi prenderà il posto di Massimo Donati - Calcio News 24

Nuovo allenatore Sampdoria: Salvatore Foti prende il posto di Massimo Donati

Cambio in panchina per la Sampdoria. Dopo la sconfitta contro la Virtus Entella nel derby ligure, la società ha deciso di voltare pagina: è ufficiale l’esonero di Massimo Donati. Il tecnico friulano, classe 1981, paga un inizio di stagione deludente e una serie di prestazioni altalenanti che non hanno mai realmente convinto tifosi e dirigenza. Il ko maturato ieri sera è stato decisivo per l’interruzione del rapporto.

La decisione è stata comunicata oggi dal presidente Matteo Manfredi, che ha ringraziato Donati per il lavoro svolto, augurandogli il meglio per il futuro. La Sampdoria apre così una nuova fase, puntando su un volto già noto all’ambiente blucerchiato.

Salvatore Foti è il nuovo allenatore della Sampdoria

Il nuovo allenatore della Sampdoria è Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma. Classe 1988, Foti ha già accumulato esperienza in panchina e torna a Genova in una veste completamente diversa rispetto al passato. Da calciatore, infatti, ha vestito la maglia blucerchiata tra il 2006 e il 2012, lasciando un buon ricordo per impegno e professionalità.

La scelta della dirigenza doriana ricade su un profilo giovane, ambizioso e ben conosciuto nell’ambiente, in linea con la strategia del club di rilanciare la squadra con energia e nuove idee. Il nuovo allenatore della Sampdoria avrà il compito di restituire entusiasmo e solidità a un gruppo che ha bisogno di ritrovare certezze.

Una nuova era per la Sampdoria

Con l’arrivo del nuovo allenatore, la Sampdoria spera di cambiare marcia dopo un avvio di stagione complicato. Salvatore Foti sarà chiamato a ricompattare lo spogliatoio e a restituire un’identità precisa alla squadra, per risalire la classifica e riportare il club nelle posizioni che gli competono.

La fiducia della società nel nuovo allenatore della Sampdoria è totale: ora la palla passa al campo, dove sarà fondamentale trasformare il cambiamento in risultati concreti.

