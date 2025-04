Nuovo DS Milan, Furlani ha deciso! Incontro in corso e accordo in via di definizione. Le ultime

Nuovo DS Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha sciolto le riserve: accordo a Londra con Paratici per definire gli ultimi dettagli

Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista sportivo, ha dato importanti aggiornamenti sulla situazione DS in casa Milan.

PAROLE – «Ci siamo. Fabio Paratici è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan. In queste ore ci sarà in corso un nuovo incontro a Londra per trovare l’accordo definitivo e finale, ma la strada è sempre più in discesa. Battute finali di questa trattativa per la scelta del nuovo direttore sportivo».