“Vincere… ma non solo”, il nuovo libro di Zanetti è una frecciatina alla Juve?

Domani sarà presente in tutte le librerie d’Italia, la nuova opera dell’ex nerazzurro Javier Zanetti: «Vincere, ma non solo»

C’è chi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo prova la carriera da dirigente, chi da allenatore e chi, più semplicemente, chiude con il mondo del calcio. Javier Zanetti è diverso. L’ex capitano dell’Inter, da quando ha smesso di correre su e giù per la fascia, ha iniziato a scrivere libri. Il primo è uscito nel 2013: “Giocare da uomo”. Una lunga autobiografia che ripercorreva le tappe più importanti della sua luminosa carriera. Il secondo nel 2014: “E’ tutto scritto”. Un libro ricco di fotografie delle tantissime fasce da capitano con cui Zanetti scendeva in campo ogni partita.

Il terzo, a distanza di quattro anni, uscirà domani e si intitolerà “Vincere. Ma non solo”. Un titolo che sembra sintetizzare la sua storia di calciatore di successo e di uomo. Esperienza spiegata dallo stesso Javier Zanetti, sottolineando che: «è il racconto schietto e sincero di quello che mi è successo o, meglio, di quello che sono riuscito a capire di me stesso una volta che i riflettori di San Siro si sono spenti per l’ultima volta sulle mie galoppate fino alla linea di fondo». Significativa la descrizione del libro, dove si legge: «Dal rispetto per i ferri del mestiere alla chiarezza degli obiettivi, dalla lealtà verso colleghi e avversari alla capacità di fare autocritica, al coraggio di cercare sempre nuove sfide, Zanetti ci indica in undici capitoli altrettanti punti fermi che lo hanno accompagnato dall’infanzia, vissuta nel Dock Sud, uno dei quartieri più poveri di Buenos Aires, fino all’arrivo in Italia».

Un titolo che, ad un primo ascolto, richiama il famoso motto di Gianni Agnelli: «Vincere non è importante. E’ l’unica cosa che conta», che è stato ed è tutt’ora il motto in casa Juve. Una sorta di risposta a quello slogan. Pierluigi Pardo, durante la trasmissione Pressing, ha chiesto delucidazioni all’ex capitano dell’Inter che subito si è affrettato a smentire una sorta di risposta nei confronti della Juve. Domani il libro uscirà in tutte le edicole, ma il dubbio resta.