Nuovo San Siro, il Sindaco di Sesto: «Posso confermarvi che...»

Sindaco Sesto San Giovanni: «Stadio? In 18 mesi potremmo iniziare». Le parole del primo cittadino sul nuovo San Siro

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, è tornato a parlare della questione stadio nel corso di un’intervista rilasciata a Verità & Affari.

STADIO A SESTO – «Confermo l’apertura al nuovo stadio di Inter e Milan. Mettiamo a disposizione le aree dismesse più grandi d’Europa, dove abbiamo calcolato che potrebbero essere realizzati nove stadi. I terreni sono in buona parte già demoliti e bonificati, pronti all’uso. In queste aree stiamo già realizzando la nuova stazione progettata da Renzo Piano e aggiungere un altro servizio rappresenterebbe un volano per tutta l’area metropolitana milanese».

STADIO FUORI MILANO – «Da Sesto Rondò al Duomo sono 15 minuti di metrò, i due club resterebbero all’interno della cintura metropolitana. In Europa, a Londra per esempio, gli impianti non sono all’interno del centro cittadino ma rimangono inseriti nell’area metropolitana come accadrebbe a Sesto San Giovanni».