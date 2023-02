Nuovo San Siro, Sala: «L’area Snai sarebbe una buona soluzione»

Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in merito al possibile nuovo stadio di Milan ed Inter. I dettagli

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato all’Ansa dello sviluppo del progetto per il nuovo stadio di Milan ed Inter.

PAROLE – «Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla.A condizione che sia a Milano per me va sempre bene. Incontro con Cardinale del Milan? Non ancora, però da quello che mi dicono tornerà presto. Ci sarà l’occasione per confrontarci, magari anche su questa ipotesi».