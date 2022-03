Nuovo stadio di Milano, i club in coro: «Prosegue il dialogo costruttivo con il Comune. Aperti ad altre soluzioni»

Sono ore concitate per il nuovo stadio delle squadre di Milano. In una nota rilasciata all’ANSA, Milan e Inter hanno precisato le loro posizioni comuni, smentendo parzialmente le notizie trapelate questa mattina. Ecco il comunicato.

NUOVO STADIO – «FC Internazionale Milano e AC Milan proseguono un dialogo costruttivo con il Comune di Milano, ma la loro priorità assoluta resta un nuovo stadio avendo certezza dei tempi dell’iter amministrativo e per questo rimangono aperti a valutare altre soluzioni progettuali. I club precisano che stanno proseguendo un dialogo costruttivo con l’Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall’iter procedurale, con la preparazione di un dossier progettuale funzionale all’avvio del dibattito pubblico, al fine di accelerare il processo per realizzare il nuovo San Siro, all’interno di un più ampio master-plan che prevede un’area riqualificata dedicata allo sport e all’intrattenimento. Per entrambi i club rimane assolutamente prioritario dotarsi di un nuovo stadio, avendo certezza sui tempi dell’iter autorizzativo, rimanendo aperti a valutare altre soluzioni progettuali, qualora non ci fossero le condizioni per riuscire a realizzare il nuovo stadio di San Siro».