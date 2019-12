Nzonzi, il francese verso il ritorno in patria: destinazione Lione

Nzonzi, il calciatore, ancora di proprietà della Roma, potrebbe lasciare il Galatasaray e tornare in patria nel Lione

Nel Galatasaray è stato messo fuori rosa per dei suoi atteggiamenti che non sono piaciuti al tecnico e alla società. Ad oggi Nzonzi vorrebbe cambiare aria, salutare Istanbul e perchè no tornare in patria.

Come riporta Tuttosport, il giocatore ancora di proprietà della Roma, potrebbe andare propri al Lione di Rudy Garcia. Sarebbe un bel colpo per il club che potrebbe usufruire anche degli sgravi fiscali che vengono applicati ai calciatori che tornano in patria.