Oaktree Inter: cosa cambia con il finanziamento da 240 milioni di euro

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore l’assetto azionario dell’Inter rimarrà invariato dopo il finanziamento di Oaktree

Dopo mesi di trattative è arrivata l’ufficialità: il fondo californiano Oaktree verserà 240 milioni nelle casse dell’Inter che potranno finalmente tornare a respirare. Tuttavia c’è un importante sottolineatura da fare: il fondo non entra nel capitale del club. L’assetto azionario resta quello attuale con Suning al 68,5% socio di maggioranza e il fondo di Singapore Lion Rock poco sopra il 31%. Le quote del club fungono tuttavia da garanzie per il finanziamento da restituire o rinegoziare entro tre anni.

Come spiega Il Sole 24 ore, Oaktree finanzierà la controllante dell’Inter con sede in Lussemburgo Great Horizon di proprietà di Suning. Questa tratterrà circa 35 milioni e verserà nelle casse del club i restanti 240 milioni in più tranche per far fronte al fabbisogno finanziario di questa e della prossima stagione.

Marco Bellinazzo sulle pagine del Il Sole 24 ore spiega che entro la fine dell’anno l’Inter dovrà rifinanziare i bond da 375 milioni più una linea di credito Rcf (Revolving Credit Facility) per 50 milioni che scadono nel 2022. L’obiettivo è quello di spostare il termine della restituzione al 2025 o al 2026. In questo modo l’indebitamento complessivo del club considerando anche le esposizione debitorie operative con i fornitori per altri 50 milioni circa, al netto dei crediti, è di circa 475 milioni.