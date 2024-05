Oaktree-Inter, Inzaghi PREOCCUPATO : la POSIZIONE di Marotta per il mercato

Le ultime sulla prossima sessione di calciomercato dell’Inter dopo il passaggio di proprietà ad Oaktree. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi sarebbe preoccupato per il futuro dell’Inter dopo il passaggio di proprietà da Zhang ad Oaktree.

Non ci sono ancora stati infatti contatti tra l’allenatore nerazzurro ed il fondo americano. A tranquillizzare Inzaghi ci ha però pensato Marotta che lo ha rassicurato sul fatto che il giocattolo vincente non verrà toccato. A giorni si terrà infatti una prima riunione per pianificare il calciomercato.