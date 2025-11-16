Obert Cagliari, il difensore titolare contro la Germania? Le dichiarazioni di Calzona sono molto chiare

Obert Cagliari: notte decisiva per lo slovacco, la Slovacchia si gioca il Mondiale contro la Germania. Il difensore potrebbe entrare nella storia

Domani sarà una giornata decisiva per Adam Obert, pilastro difensivo del Cagliari e ormai punto fermo della Slovacchia. A Lipsia, alle 20:45, la sua Nazionale affronterà la Germania in un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Le due selezioni arrivano alla sfida a pari punti, ma i tedeschi possono contare su due risultati su tre grazie a una migliore differenza reti: un dettaglio che rende per lo slovacco e i suoi compagni la sfida ancora più complessa.

Il nome Obert Cagliari è diventato sinonimo di crescita, personalità e continuità. La gara di domani rappresenta per il giovane centrale uno dei momenti più importanti della sua carriera, un banco di prova che potrebbe consacrarlo anche sul palcoscenico internazionale.

Calzona: “Servirà una prestazione perfetta”

In conferenza stampa, il commissario tecnico Francesco Calzona ha analizzato la sfida con grande lucidità, sottolineando quanto l’impegno contro la Germania richieda una partita senza sbavature. Secondo l’allenatore, la sua squadra dovrà mantenere altissima concentrazione per tutti i 90 minuti, consapevole delle qualità offensive dei tedeschi e dell’importanza dell’appuntamento.

Calzona ha anche ricordato le emozioni degli ultimi Europei:

«Ci penso ancora, a quella partita con l’Inghilterra. Quarti sfumati per il gol di Bellingham all’ultimo secondo: una beffa terribile».

Un ricordo che ha segnato profondamente il gruppo, ma che può diventare una spinta emotiva per affrontare la sfida con maggiore determinazione.

Obert Cagliari: guida della difesa in una notte da dentro o fuori

Tra i protagonisti più attesi c’è proprio Obert, che da mesi è una delle certezze della Slovacchia. Le sue prestazioni con la maglia del Cagliari gli hanno permesso di crescere tecnicamente e mentalmente, fino a diventare l’uomo su cui Calzona fa affidamento nelle partite più delicate. Domani, più che mai, al centrale rossoblù verrà chiesta una prova di maturità: letture pulite, duelli vinti, attenzione totale.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il CT lo ha ribadito anche parlando degli avversari:

«Contro i tedeschi sarà una finale. Per arrivarci abbiamo già fatto qualcosa di straordinario. Giochiamo sempre per vincere: se saranno più forti, complimenti a loro».

Una sfida che vale una carriera

Per il gruppo slovacco, e per Obert Cagliari, questa partita è molto più di uno spareggio: è l’occasione per scrivere una pagina storica e confermare la crescita di un giocatore destinato a diventare uno dei punti fermi del calcio europeo. La notte di Lipsia potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo.