Calciomercato
Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli
Obert Cagliari, ufficiale il rinnovo di contratto! Il comunicato con tutti i dettagli sulla firma del difensore slovacco classe 2002
Il Cagliari gioca d’anticipo e blinda uno dei pilastri della squadra di Pisacane. Il club sardo ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto del difensore slovacco Adan Obert fino al 2030. Di seguito il comunicato del club.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
IL COMUNICATO – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Adam Obert che si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030.
Classe 2002, nato a Bratislava da una famiglia di sportivi, Obert è arrivato in Italia a soli 16 anni nelle giovanili della Sampdoria. Da lì passaggio nel Settore giovanile del Cagliari, in una Terra che oggi è diventata la sua seconda casa.
Fa il suo esordio nella Primavera rossoblù nell’agosto 2021, entrando però subito nell’orbita della prima squadra, dove debutterà a 19 anni, il 24 ottobre, in trasferta a Firenze. La stagione successiva dà il suo contributo al pronto ritorno della squadra nella massima serie: totalizza ben 33 presenze con 2 assist, in campo anche nei playoff, titolare nella decisiva e trionfale finale di Bari.
Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Conferma le sue qualità in A: acquisisce sempre maggiore esperienza e sicurezza nei suoi mezzi, dopo un percorso nelle selezioni nazionali giovanili entra stabilmente a far parte della Nazionale maggiore della Slovacchia, con cui oggi già vanta 17 gare, compresa la partecipazione agli ultimi Europei. In rossoblù conquista due salvezze, sempre più da protagonista: il 19 gennaio 2025, all’Unipol Domus, nel 4-1 al Lecce, segna anche la sua prima rete tra i professionisti.
Mancino, impiegato in vari ruoli – difensore centrale, laterale basso in una difesa a quattro e, all’occorrenza, anche da quinto di centrocampo – grazie alle sue abilità tecniche e alle capacità di corsa, Obert sa rendersi particolarmente utile anche in fase di impostazione e di spinta, abile nel far ripartire subito l’azione, creare la superiorità numerica, andare al cross.
In questa stagione mister Pisacane gli ha dato ulteriore fiducia: sono sin qui 26 su 28 le gare disputate in campionato, impreziosite da tre assist. In totale 114 partite in rossoblù, un futuro da scrivere insieme. Complimenti, Adam!».
Ultimissime
video
Atalanta, tifosi da applausi! Il disastro di Tudor con il Tottenham, senza dimenticare l’emozione di Osimhen. Le contro pagelle di Calcionews24 di Andrea Bargione – VIDEO
Atalanta, tifosi da applausi! Il crollo di Tudor e l’emozione di Osimhen nelle contro pagelle di Andrea Bargione per Calcionews24...