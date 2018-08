Obiang-Sampdoria: brusca frenata nella trattativa

Si complica improvvisamente la trattativa che potrebbe portare Pedro Obiang alla Sampdoria

Brutte notizie in casa Samp. Si complica la trattativa tra Sampdoria e West Ham per il ritorno in blucerchiato di Pedro Obiang. Alla base di questo stop, che rischia di compromettere l’operazione, la volontà dell’allenatore dei londinesi Pellegrini che non vuole più privarsi del centrocampista, ma anzi ha cambiato i suoi piani e ora punta fortemente su di lui. Lo stesso Obiang, in queste ore, sta provando a forzare la mano con Pellegrini perché vuole tornare in Italia e ha chiesto esplicitamente all’allenatore la cessione; ma più passa il tempo, meno è la fiducia. Anche la Samp adesso è meno ottimista rispetto alle scorse settimane: Obiang potrebbe restare a Londra. Servirà forse un rialzo nell’offerta che i blucerchiati hanno presentato agli inglesi, per fare cadere del tutto la resistenza degli Hammers.