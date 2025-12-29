Ocampos Monterrey, preoccupazione per l’ex esterno di Genoa e Milan: una paralisi facciale lo terrà lontano dai campi a poche settimane dall’inizio del Torneo Clausura

Ocampos Monterrey, una paralisi facciale ferma l’ex esterno di Genoa e Milan: stop precauzionale e tempi di recupero da valutare

A poche settimane dall’inizio del Torneo Clausura 2026 della Liga MX, il Monterrey ha comunicato una notizia che desta preoccupazione: Lucas Ocampos, esterno d’attacco argentino ex Milan e Genoa, è alle prese con una paralisi facciale ed è attualmente sotto osservazione medica.

Il club messicano ha chiarito la situazione attraverso una nota ufficiale: «Il Club de Futbol Monterrey informa che il giocatore Lucas Ocampos ha presentato una paralisi facciale dell’emivolto sinistro di probabile eziologia virale. Ocampos è stato valutato da uno specialista per definire il comportamento terapeutico. Il giocatore resterà a riposo per 7 giorni e verrà valutata la sua evoluzione clinica per determinare il suo reintegro nei lavori di gruppo della preparazione precampionato».

Una problematica di natura neurologica che ha interessato la parte sinistra del volto del calciatore classe 1994.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Olé, il quadro clinico sarebbe legato a un precedente incidente domestico: Ocampos avrebbe riportato una frattura al polso e un trauma facciale dopo una caduta dal monopattino, avvenuta mentre cercava di aiutare la figlia in seguito a un incidente durante una lezione di equitazione. L’urto aveva già comportato un periodo di inattività.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, il Monterrey si prepara al debutto stagionale: il 10 gennaio i Rayados affronteranno in casa il Toluca, campione in carica del calcio messicano, senza Sergio Ramos e con ogni probabilità senza Lucas Ocampos, il cui rientro verrà deciso solo dopo i controlli dei prossimi giorni.