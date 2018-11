Ola Aina dopo le grandi prestazioni delle ultime sfide, arrivano i complimenti del presidente Cairo

Ola Aina grande protagonista in fase offensiva del Torino. Il terzino ha infatti dato grande prova di sé nelle ultime sfide affrontate dai granata prima con la Fiorentina e poi nuovamente domenica scorsa con la Sampdoria quando con una sponda di testa ha portato Iago Falque al gol. L’ex Chelsea sta mostrando grandi miglioramenti, soprattutto in fase offensiva, tanto da meritarsi i complimenti del presidente Cairo. Che afferma: «Mi sta piacendo molto Ola Aina sta mandando dei segnali importanti». Queste parole ci lasciano pensare che il Toro stia riflettendo se riscattare o meno l’esterno del Chelsea. Che il giocatore stia dando dimostrazione di grandi progressi è sicuro ma che questo valga un investimento da dieci milioni di euro è un problema che si affronterà più avanti. Per ora Ola Aina dovrà continuare a crescere e migliorare con i granata e la Nazionale nigeriana.