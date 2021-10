Onana Inter, accordo trovato: ecco per quando è atteso l’annuncio

Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno trovato l’accordo con Onana, che sarà l’erede di Samir Handanovic. Ecco quando sarà ufficializzato

Sprint finale per l’Inter per acquisire le prestazioni di André Onana. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro starebbe praticamente per chiudere per l’arrivo a Milano del portiere camerunense.

Onana, in scadenza di contratto con l’Ajax, arriverebbe all’Inter la prossima estate a parametro zero. Salvo sorprese, sarà il 25enne estremo difensore l’erede tra i pali nerazzurri di capitan Handanovic nella stagione 2022/2023. L’accordo con l’Inter sarebbe stato già trovato e dovrebbe essere ufficializzato a febbraio al termine della finestra invernale del mercato.

