Onana Inter, ten Hag: «Situazione in fase di stallo»

L’allenatore dell’Ajax Ten Hag ha parlato della situazione riguardante André Onana, finito nel mirino dell’Inter

Erik ten Hag, allenatore dell’Ajax, nella corso della conferenza stampa di vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha parlato anche della situazione riguardante André Onana. Il portiere avrebbe già firmato un pre contratto con l’Inter.

ONANA INTER – «Al momento è una situazione in fase di stallo. Onana è in lista Champions e non è presente lì per caso».