Orari Serie A, proposta clamorosa che cambierà il calcio italiano! La Lega è pronta ad attuarlo - Calcio News 24

Orari Serie A: la Lega valuta l’anticipo delle partite serali alle 20.00, proposta in linea con Allegri

La Lega Serie A sta valutando un importante cambiamento riguardante gli orari Serie A, con l’obiettivo di rendere il campionato più moderno e vicino alle esigenze del pubblico. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il presidente della Lega starebbe pensando di anticipare l’orario delle gare serali dalle attuali 20:45 alle 20:00.

Questa novità, che potrebbe essere testata già nel corso della stagione 2025/26, è frutto di un dialogo aperto tra la Lega Serie A e DAZN, principale emittente televisiva del campionato. L’intento è quello di migliorare l’esperienza degli spettatori, adattando gli orari Serie A a una fascia di pubblico più ampia e alle nuove abitudini dei tifosi.

Il suggerimento di Allegri e la logica del cambiamento

L’idea di anticipare il fischio d’inizio trova una fonte d’ispirazione precisa: Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan aveva recentemente suggerito di rivedere gli orari Serie A durante una conferenza stampa, sostenendo che terminare prima le gare permetterebbe ai calciatori di recuperare meglio le energie e gestire con maggiore equilibrio i frequenti impegni ravvicinati.

Ma non si tratta solo di una questione tecnica. Anticipare l’orario delle partite significherebbe anche agevolare famiglie e giovani tifosi. Un match che si conclude entro le 22:00 è infatti più accessibile a bambini e studenti, una fascia di pubblico che la Lega considera fondamentale per il futuro del calcio italiano.

L’obiettivo: un prodotto più competitivo e sostenibile

La revisione degli orari Serie A risponde a una strategia più ampia di rinnovamento dell’immagine del campionato. L’intenzione è quella di allinearsi ai principali tornei europei, dove da tempo si cerca un equilibrio tra spettacolo, comfort dei tifosi e sostenibilità televisiva.

Se il test con DAZN dovesse dare risultati positivi, l’orario delle 20:00 potrebbe diventare il nuovo standard per il posticipo serale della Serie A. Una modifica che, oltre a migliorare la fruizione televisiva, potrebbe avere effetti positivi anche sulla gestione logistica di squadre e stadi.

In definitiva, la questione degli orari Serie A rappresenta molto più di un semplice spostamento di 45 minuti: è il segnale di un campionato che cerca di evolversi, ascoltando allenatori, club e tifosi per rendere il calcio italiano sempre più competitivo e vicino alle esigenze del suo pubblico.

