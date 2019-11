Orsolini si racconta a DAZN: «Alla Juventus andavano al doppio di me»

Riccardo Orsolini, alla prima convocazione in Nazionale, ha rilasciato un’intervista a DAZN e ricordato l’arrivo alla Juventus

Riccardo Orsolini è stato acquistato dalla Juventus nel 2017 e subito girato in prestito all’Atalanta, ma ricorda con piacere la sua breve esperienza a Torino ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

«Alle visite ero un po’ agitato. Non credevo che fossero tutti lì per me. Poi quando ho fatto il ritiro con la Juve è stato ancora più emozionante perché non sapevo come comportarmi, andavano al doppio di me. Io venivo dalla B e loro facevano la Champions League. Doversi adattare ai loro ritmi è stato faticoso». E conclude, parlando dell’agitazione che lo coglie in alcuni momenti: «Se ti metti a pensare che devi giocare contro la Juve, non dormi».