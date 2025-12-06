Osimhen-Juve, ritorno di fiamma? Spunta una nuova rivale che potrebbe ostacolare la squadra bianconera

Osimhen-Juve, il sogno si allontana: spunta il Real Madrid come nuova destinazione

Il tema Osimhen-Juve continua a tenere banco nel panorama calcistico internazionale, alimentando discussioni e speculazioni ad ogni finestra di mercato. Victor Osimhen, oggi protagonista al Galatasaray dopo il burrascoso addio al Napoli, è stato spesso accostato alla Juventus negli ultimi mesi. I bianconeri, frenati dall’incertezza sul futuro di Dusan Vlahovic — attualmente infortunato e con un contratto in scadenza nel 2026 — hanno monitorato costantemente la situazione dell’attaccante nigeriano, considerandolo uno dei profili più intriganti per potenziare l’attacco. Tuttavia, le ultime indiscrezioni sembrano allontanare definitivamente la possibilità di vedere il bomber in maglia bianconera.

A scuotere l’ambiente è stato Sunday Oliseh, ex commissario tecnico della Nigeria e volto noto del calcio italiano. Intervenuto nel podcast Insight, Oliseh ha rivelato di essere venuto a conoscenza di informazioni confidenziali riguardanti il futuro di Osimhen, lasciando intendere che il destino del centravanti sia già scritto e che nessun club, Juventus compresa, potrà più inserirsi nella corsa.

Secondo Oliseh, infatti, Osimhen sarebbe destinato al Real Madrid, una rivelazione che ha immediatamente fatto il giro del mondo:

«Si parla molto di un potenziale approdo di Osimhen al Real Madrid. Non dirò come l’ho saputo, ma mi è stato detto che andrà lì. L’informazione arriva da una figura di spicco in Nigeria», ha dichiarato l’ex CT.

Il contesto attuale del Real Madrid rende questa voce ancora più credibile. In Spagna si parla di una possibile rivoluzione del reparto offensivo tra gennaio e giugno: Endrick potrebbe partire prima del previsto, mentre i futuri di Rodrygo, Brahim Diaz e persino Vinicius non sarebbero così certi. In una simile fase di rifondazione, il profilo di Osimhen appare ideale per guidare il nuovo attacco dei Blancos.

Per quanto riguarda il fronte Osimhen-Juve, le dichiarazioni di Oliseh rappresentano probabilmente un punto di svolta: la Juventus rischia di vedere definitivamente sfumare una pista seguita con interesse da mesi. Inoltre, un eventuale approdo del nigeriano al Real Madrid potrebbe scatenare un effetto domino nel mercato degli attaccanti europei, costringendo la dirigenza bianconera a muoversi con rapidità per definire il futuro del proprio numero 9 e pianificare le strategie per la prossima stagione.

