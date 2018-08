Ancelotti è ancora indeciso se schierare Ospina o Karnezis contro il Milan. Al momento il greco è in vantaggio

Carlo Ancelotti in vista della sfida di sabato sera tra Napoli e il Milan al San Paolo ha le idee piuttosto chiare. Il tecnico azzurro contro i rossoneri intende schierare una formazione pressoché identica a quella vista nella partita vittoriosa contro la Lazio ma c’è comunque un dubbio che per quanto riguarda gli uomini che affronteranno la squadra di Gennaro Gattuso. I rossoneri invece non potranno contare su Hakan Calhanoglu, che a causa del rinvio della sfida con il Genoa sconterà la sua squalifica con il Napoli. Stando a quanto riporta Sky Sport, Ancelotti potrebbe nuovamente ritardare il debutto di David Ospina, portiere colombiano acquistato per sopperire alla mancanza dell’infortunato Alex Meret.

Al momento pare che l’ex allenatore di Real Madrid e Chelsea preferisca schierare Orestis Karnezis, che nonostante un precampionato non eccelso non ha sfigurato nel match contro i biancocelesti all’Olimpico. L’esordio di Ospina dovrebbe quindi essere nuovamente rimandato. Per quanto riguarda Meret, il giovane portiere scuola Udinese dovrebbe tornare a disposizione non prima della sesta o settima giornata.