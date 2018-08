Infortunio Meret, il giovane portiere tornerà a difendere i pali del Napoli tra sesta e settima giornata

Il ritorno in campo di Alex Meret sembra essere ancora lontano. Il portiere del Napoli, infortunatosi durante il ritiro a Dimaro, stando a quanto riportato dall’edizione di ieri de Il Corriere dello Sport, potrebbe rientrare tra non meno di sei o sette giornate, ovvero quando gli azzurri dovranno affrontare il Parma al San Paolo oppure nella trasferta allo Stadium contro la Juventus.

L’intenzione del club di Aurelio De Laurentiis è quella di non forzare il ritorno in campo dell’estremo difensore, dandogli il tempo necessario per un totale recupero. Nel frattempo largo al suo vice Karnezis, in attesa che sia in condizione Ospina.