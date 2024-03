Il dramma di Osvaldo: «Sono in trattamento psichiatrico, non voglio ricadere nelle dipendenze»

Le parole di Pablo Daniel Osvaldo, ex di Roma, Juve e Inter, che racconta i suoi demoni: «Non voglio ricadere nella dipendenza»

Pablo Daniel Osvaldo, ex di Roma, Juve e Inter sta attraversando un momento molto difficile della sua vita. L’ex attaccante italo-argentino in un video sulla propria pagina Instragram ha rivelato infatti di essere alle prese con un trattamento psichiatrico per superare le sue dipendenze. Di seguito le sue parole.

«Sto facendo un trattamento psichiatrico, ma è difficile uscirne, torno a cadere nelle dipendenze, e mi allontano dalla gente che amo, nel passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Questa è una persona che non riconosco. Racconto questo non per fare la vittima ma perché tutti comprendano il motivo delle mie decisioni sbagliate. Mi costa molto aprirmi, uscire dalla realtà costruita nella mia testa. È molto difficile distinguere quello che è reale e quello che non lo è. Da solo non ne esco ma voglio uscirne, voglio tornare a essere quello di prima. Ora non so come uscire da questa casa, non ho un lavoro stabile, ho speso tutti i miei soldi. Sono sempre stato un buon amico, un buon compagno, speravo di essere un buon padre. Chiedo perdono ai miei amici, alla mia famiglia, ai miei figli e a Daniela (la ormai ex, Ballester, ndr). Devo fare in modo di non ricadere nelle dipendenze e spero che ora che tutti sanno ciò che sto passando mi aiutino. Chiedo di tornare quello di prima, e niente di più»