Ottolini Genoa, ufficiale l’addio. L’ex direttore sportivo rossoblù è pronto a firmare con la Juventus! La rivelazione di Sky

Ottolini Genoa, c’è l’addio! Dopo la risoluzione con i rossoblù il ds è pronto a firmare con la Juventus! La rivelazione arriva da Sky Sport

La pesante sconfitta interna contro la Cremonese ha lasciato strascichi profondi in casa Genoa. Ultimo posto in classifica, nessuna vittoria dopo nove giornate e una crisi di gioco e risultati ormai conclamata: la società ha deciso di intervenire partendo dai vertici dirigenziali.

Secondo quanto riportato da Sky Sport e confermato da fonti interne, è ormai ai dettagli la risoluzione consensuale del contratto con Marco Ottolini, attuale direttore sportivo del club rossoblù. Una scelta dolorosa ma inevitabile, arrivata dopo un avvio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Una separazione annunciata

Il divorzio tra Ottolini e il Genoa era nell’aria da settimane. Il dirigente, in scadenza di contratto a giugno, ha comunque lasciato un segno importante durante il suo triennio di lavoro: sotto la sua gestione, il club ha conquistato la promozione in Serie A, garantendo poi due salvezze tranquille e una gestione oculata delle risorse, con diversi colpi mirati sul mercato e una valorizzazione costante del parco giovani.

Tuttavia, i risultati di questo avvio di stagione hanno convinto la società a voltare pagina. Il feeling con la proprietà e con l’area tecnica si era progressivamente affievolito, e la disfatta con la Cremonese — ultima di una serie di prestazioni deludenti — ha rappresentato la definitiva rottura.

Futuro bianconero per Ottolini

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Marco Ottolini è a un passo dalla Juventus, che lo ha individuato come figura ideale per rafforzare la propria area sportiva. Il dirigente incontrerà la dirigenza bianconera — guidata da Damien Comolli — tra domani e l’inizio della prossima settimana per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Alla Continassa, Ottolini potrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo nel nuovo assetto voluto dalla governance juventina, affiancando la struttura già composta da Comolli, Giorgio Chiellini e Maurizio Scanavino.

Per il Genoa, invece, si apre ora una fase di riflessione: la priorità sarà individuare un profilo in grado di rilanciare il progetto sportivo e restituire fiducia a un ambiente che, dopo la delusione con la Cremonese, chiede risposte immediate.