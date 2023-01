Ounahi e il retroscena dell’intermediario: era vicino al Sassuolo

Mario De Rossi, ex mediatore di Ounahi ha rivelato un retroscena: il centrocampista è stato vicino al Sassuolo

Mario De Rossi, operatore di mercato ed ex intermediario di Azzedine Ounahi, ha rivelato a Radio CRC che il centrocampista marocchino che piace al Napoli è stato vicino in passato al Sassuolo. Di seguito le sue parole.

«Fino all’anno scorso mi è capitato di parlare di lui con alcuni club italiani, specialmente col Sassuolo quando all’epoca costava 2/3 milioni. Piaceva il calciatore in generale, ma non hanno voluto approfondire il discorso. L’unico rimpianto che ho con il Napoli è Aguerd che fu proposto a Giuntoli per 8/10 milioni, poi si è trasferito al West Ham. I 15 milioni di cui si parla e che si leggono sarebbero un ottimo investimento su Ounahi per il Napoli»