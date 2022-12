Ozil su Ronaldo: «Presto avrà 38 anni, quindi qual è la sorpresa che non segni più 50 gol a stagione?»

Mesut Ozil, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato del momento di Cristiano Ronaldo al Mondiale con il Portogallo

Mesut Ozil, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato sul proprio profilo Twitter.

PAROLE – «Davvero non capisco da dove provenga questa costante negatività della stampa su Cristiano… I media stanno solo cercando di ottenere clic, e gli esperti che non hanno più una carriera vogliono solo attirare l’attenzione con il suo grande nome e provare per farlo sembrare cattivo… Presto avrà 38 anni, quindi qual è la sorpresa che non segni più 50 gol a stagione? Ogni appassionato di calcio là fuori dovrebbe essere felice di averlo visto giocare a calcio di livello mondiale per 20 anni. Non credo che nessuno della nuova generazione sarà in grado di eguagliare di nuovo i suoi numeri. Rimarrà per sempre nella sua stessa categoria. Tutti dovrebbero mostrare più rispetto per uno dei più grandi atleti della storia dello sport».