Pagelle Aston Villa PSG, i Top e i Flop del match

I TOP e i FLOP del match valido per il quarto di finale d’andata di Champions League: pagelle Aston Villa PSG.

É stata una gara pazzesca, con una qualificazione incerta fino all’ultimo secondo nonostante il doppio vantaggio iniziale del Psg, che raddoppiava quello dell’andata. E invece l’Aston Villa ha trovato la forza di reagire, ha ribaltato il risultato e ha permesso di vivere una partita che entrerà di diritto tra le più emozionanti della competizione. Ecco migliori e peggiori.

I TOP

McGinn è l’anima dell’Aston Villa, non solo il capitano. Si prende un giallo quando non sopporta proprio la netta inferiorità della prima parte di gara. Poi, però, inventa la rete del 2-2 con un coast to coast dritto per dritto con gran tiro da fuori area, quando altri non avrebbero avuto più la vista così nitida. Nel Psg la palma del migliore va a Donnarumma e non potrebbe essere altrimenti. La quantità di interventi che fa a salvare la qualificazione è enorme. Sul 3-2, il pallonetto di testa di Tielemans viene tolto dalla porta come sa fare solo lui e, poco prima, la mano aperta su Rashford è la classica immagine da gigantografia. Chapeau.

I FLOP

Contando l’esperienza e la capacità di incidere che ha sempre avuto nella Champions League (chiedere alla Juve), Asensio doveva fare di più al momento del suo ingresso in campo. Non peraltro: la palla l’ha avuta e ha calciato su Donnarumma in uscita, nonostante si sia messo bene con il corpo per colpire di sinistro. Tra i parigini, vale un discorso ai confini del paradosso Pacho. Perché nei primi due gol inglesi è quantomeno sfortunato, deviando sia la conclusione di Tielemans che quella di McGinn. Due momenti cancellati completamente dal gesto finale, quando si è eretto a barriera decisiva sulla botta al volo di Maatsen destinata all’angolino e quindi a prolungare la sfida ai supplementari.