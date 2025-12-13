Pagelle Atalanta Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la 15a giornata

Voti&Stats
Pagelle Atalanta Cagliari, ecco i TOP e FLOP della sfida di Bergamo, valida per la 15a giornata del campionato di Serie A, in campo alle 20:45
L’Atalanta ritorna al successo trascinata da un grande Gianluca Scamacca. La doppietta dell’attaccante romano permette alla Dea di superare il Cagliari 2-1. Ai sardi non basta la rete di Gaetano.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5 (79′ Pasalic s.v.), Djimsiti 6.5 (55′ Ahanor 6.5), Kolasinac 6.5; Zappacosta 7 (79′ Samardzic s.v.), De Roon 6.5, Ederson 6.5 (66′ Musah 6), Bernasconi 6 (66′ Zalewski 6); De Ketelaere 6, Lookman 6.5; Scamacca 8.
Cagliari (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 6 (58′ Prati 6), Luperto 6 (87′ Pavoletti s.v.), Rodriguez 5.5; Palestra 6, Adopo 6 (87′ Luvumbo s.v.), Deiola 6, Folorunsho 5.5, Obert 5; Esposito Se. 5, Borrelli 5 (58′ Gaetano 7).