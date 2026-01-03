Voti&Stats
Pagelle Atalanta Roma: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
I voti, i top e i flop del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Atalanta Roma
Non approfitta del pareggio della Juventus, la Roma di Gasperini. I giallorossi perdono 1-0 in casa dell’Atalanta. Decide il match una rete nei primi minuti di Scalvini. Da registrare anche un gol annullato a Scamacca. Questi i voti della sfida:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 7 (59′ Hien 6.5), Djimsiti 6.5, Kolasinac s.v.; Zappacosta 6.5, Ederson 6 (72′ Maldini 6), De Roon 6, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6, Zalewski 6 (60′ Musah s.v.); Scamacca 6.5 (72′ Krstovic 6).
ROMA (3-4-2-1): Svilar 5; Mancini 5.5, Ziolkowski 5 (46′ Wesley 5.5), Hermoso 5.5; Celik 5, Koné 6 (83′ Pisilli s.v.), Cristante 5.5, Rensch 5 (60′ Tsimikas 5.5); Soulé 5 (66′ El Shaarawy 5.5), Dybala 5.5; Ferguson 6 (60′ Dovbyk 5.5)