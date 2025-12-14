Voti&Stats
Pagelle Bologna Juventus, i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Bologna Juventus, i bianconeri ritrovano il successo in campionato superando 1-0 i felsinei. Decide il colpo di testa di Cabal nella ripresa
La Juventus si rilancia in classifica. La vittoria di misura contro il Bologna consente ai bianconeri di riportarsi a cinque punti dal Napoli e a sette dal primo posto. Al Dall’Ara decide una rete di Cabal nella ripresa.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6.5; Zortea 6.5 (72′ De Silvestri 5.5), Heggem 5, Lucumí 6.5 (81′ Bernardeschi s.v.), Miranda 5; Pobega 5.5, Moro 5 (72′ Holm 5.5); Orsolini 6, Ferguson 5 (65′ Sulemana I. 5), Cambiaghi 5.5; Dallinga 5 (66′ Castro 5.5)
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; Kalulu 6.5, Kelly 7, Koopmeiners 6 (76′ Bremer s.v.); McKennie 6.5, Thuram 6.5, Locatelli 6, Cambiaso 5.5 (61′ Cabal 7); Conceicao 6.5 (88′ Miretti s.v.), Yildiz 6.5; David 5 (61′ Openda 6.5)