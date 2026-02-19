Voti&Stats
Pagelle Brann Bologna: Castro illumina, Cambiaghi incisivo! Male Zortea e Ferguson. I VOTI
Pagelle Brann Bologna: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per i playoff di Europa League 2025/2026. Ecco i voti
Il Bologna torna protagonista in Europa League, nella partita d’andata dei playoff di contro il Brann. Per i rossoblù una sfida cruciale, in attesa della gara di ritorno al Dall’Ara. Ecco i voti:
I VOTI
BRANN – Dyngeland 5.5; De Roeve 5.5, Pallesen 5.5, Boakye 5.5, Soltvedt 6 (79′ Dragsnes sv); Ingason 6 (69′ Pedersen 6), Sorensen 6, Myhre 6; Mathisen 5.5 (79′ Finne sv), Holm 5, Thorsteinsson 6.5 (79′ Haaland sv).
BOLOGNA – Skorupski 6.5; Zortea 5.5, Vitik 6.5, Lucumí 6.5, Miranda 6; Freuler 6, Moro 6.5 (75′ Pobega 6); Bernardeschi 6.5 (46′ Orsolini 6.5), Ferguson 5.5 (75′ Sohm 6), Cambiaghi 7 (87′ Rowe sv); Castro 7 (46′ Dallinga 6.5).
