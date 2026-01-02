Voti&Stats
Pagelle Cagliari Milan, ecco i voti ai protagonisti della sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A
Pagelle Cagliari Milan: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Allegri ha affrontato e battuto quella di Pisacane
Cagliari Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26, è terminato 0-1. Ecco i Top e Flop della Sfida di Serie A.
VOTI CAGLIARI MILAN
CAGLIARI – Caprile 6; Zappa 5,5, Luperto 5,5, Rodríguez 6,5; Palestra 6,5, Adopo 5, Prati 6,5 (60′ Borrelli5,5 ), Mazzitelli 6,5 (82′ Cavuoti sv), Obert 6,5 (60′ Idrissi 5,5); Esposito 5 (66′ Gaetano 6), Kılıçsoy 6 (82′ Pavoletti sv). Allenatore: Fabio Pisacane. 6
MILAN – Maignan 6; Tomori 6, De Winter 6,5, Bartesaghi 6; Saelemaekers 6, Fofana 6 (69′ Ricci 6), Modric 6,5, Rabiot 7, Estupinan 5,5 (78′ Gabbia sv); Leao 7, Loftus 6 (78′ Pulisic 6); Fullkrug 6 (69′).
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano