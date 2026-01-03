Pagelle Como Udinese, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Como News
Pagelle Como Udinese, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i Top e Flop della Sfida.
VOTI COMO UDINESE
Le Pagelle Como Udinese raccontano una sfida equilibrata, risolta da un episodio chiave e da qualche errore di troppo in casa friulana. Il Como sfrutta al meglio l’occasione concessa, mentre l’Udinese paga imprecisioni sotto porta e ingenuità difensive
VOTI COMO:
Butez 6; Van der Brempt 6 (89’ Smolcic sv), Kempf 6.5, Ramon 6.5, Moreno 6.5 (79’ Valle sv); Perrone 6, Da Cunha 7.5; Vojvoda 6 (89’ Posch sv), Caqueret 6 (69’ Nico Paz 6), Rodriguez 5.5 (79’ Kuhn sv); Douvikas 6.5.
All. Fabregas.
VOTI UDINESE:
Padelli 6; Kristensen 6, Kabasele 5.5 (75’ Solet 6), Bertola 6; Zanoli 5.5 (89’ Bravo sv), Piotrowski 5 (75’ Ehizibue 5.5), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5 (85’ Gueye sv), Kamara 5 (46’ Miller 6); Davis 5.5, Zaniolo 6.5.